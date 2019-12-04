Büyükşehirden "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri

04.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenledi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel eğlence programından resim sergisine kadar birçok etkinlik hazırlayarak, engelli vatandaşları bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında görme engelli gençleri Ümitköy Hanımlar Lokali üyeleri de yalnız bırakmadı. Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Ümitköy Hanımlar Lokali üyeleri, görme engelli müzik grubunun çalarak seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Özel tarayıcılar ve bilgisayar programları aracılığıyla Braille alfabesiyle birçok bilgiye ulaşan 5 bin 839 görme engelli üye, bu merkez sayesinde sesli kitap uygulaması ve 400 adet Braille alfabesiyle basılmış kitaba da ücretsiz erişebiliyor.



Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen bir başka etkinlik Dikmen Hanımlar Lokali'nde gerçekleşti. "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla Hanımlar Lokali'nde ağırlanan Ümit Kaplan Özel Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri, eğitmenler eşliğinde hem spor yaptı hem de dans ederek gönüllerince eğlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) işbirliği ile Kızılay Güvenpark Metro Sanat Galerisi'nde resim ve el sanatları sergisi açıldı. Engelliler Lokali üyelerinin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan yaptı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenen etkinlik de renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Programda mehteran takımı ve Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Engelliler Lokali Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük alkış alırken, 3 engelli vatandaşa akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edildi.



Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yaşayan engelli vatandaşlar için ayrıca "Engelliler Günü 1. Geleneksel Yemek Organizasyonu" da düzenledi. - ANKARA

Kaynak: İHA