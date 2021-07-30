Büyükşehir Zabıtadan Fiyat ve Hijyen Denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde fiyat, hijyen ve adisyon bulundurulması zorunlu olan mekanlarda denetimler gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde fiyat, hijyen ve adisyon bulundurulması zorunlu olan mekanlarda denetimler gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde esnaf denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ziyaret edilen esnaflara, salgın döneminde olunması sebebi ile hijyen kurallarına titizlikle riayet etmeleri gerektiği anlatıldı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, esnafa özellikle bağlı bulundukları esnaf odalarından aldıkları fiyat tarifelerinin müşterilerin görebileceği yerlerde asılı olması, her masada adisyon bulundurmaları hususunda gerekli uyarılar yapıldı. Büyükşehir zabıta ekipleri, vatandaşların gittikleri yeme içme yerlerinde mutlaka esnaf odaları tarafından oluşturulan fiyat listelerini kontrol etmelerini ve mağduriyet yaşamamaları için belirlenen ücret tarifeleri üzerinden ödeme yapmalarını tavsiye etti. Konu ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman tarafından yapılan açıklamada, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tarife ve fiyat listesinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bilinçli tüketici olarak mal veya hizmet alırken fiş veya fatura almaya özen göstermeleri, kendileri açısından faydalı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre