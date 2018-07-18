Büyükşehir Ve Maski'den Yüz Güldüren Hizmetler

Mahallelerinin şehir merkezi gibi olduğunu ifade eden vatandaşlar, hizmetler için Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde hayata geçirdiği yatırımlar ve hizmetler, vatandaşlardan takdir topluyor. Akhisar ilçesine bağlı Sırtköy, Hacıosmanlar ve Kobaşdere mahallelerinin sakinleri de yatırımlar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek, ulaşımdan asfalt çalışmalarına, altyapıdan kilit parke taş döşemesine ve mezarlık bakımlarına kadar birçok hizmet için memnuniyetlerini dile getirdiler.

"HİZMETLER ARKA ARKAYA GELDİ"

Hacıosmanlar Mahallesi sakinlerinden Hasan Çınar, eskiden mahallenin durulamayacak düzeyde olduğunu ifade ederek, "Önceden, dışardan misafirimiz geldiğinde evimize götürecek durumda değildik. Çamurun içindeydik. Alt ve üstyapımız, tamamen yenilendi. Adeta insanlığa adım atmış olduk. Şuan mahallemizde hiçbir sıkıntı yok. Yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun" dedi.

Hacıosmanlar Mahalle Muhtarı Yusuf Çalımcı ise yapılan hizmetlerle ilgili şunları kaydetti: "Mahallemiz, 3 bölgeden oluşmaktadır. Muhtar seçildikten sonra hedefim mahallemizi daha yaşanabilir bir yer yapmaktı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza güvendiğimiz için bu yola çıktık. Mahallemizin sıkıntılarını dilekçe ile Büyükşehir Belediyemize bildirdik. Hemen gelip mahallemizde inceleme yaptılar. Yapılan etüd ve proje çalışmaları sonucunda mahallemizde hizmet başladı. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarımız yapıldı. İçme suyu depolarımız yenilendi. Yollarımız kilit parke taş ile kaplandı. Hizmetler arka arkaya geldi. Başkanımızı bir gün mahallemizde ağırlamak isteriz. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

VATANDAŞLAR RAHATA KAVUŞTU

Kobaşdere Mahallesi sakinlerinden Nuray Aktürk, "Mahallemizde kilit parke taşı daha öncelerde yoktu. Yollarımız kötü durumdaydı. Şimdi mezarlığa giden yolumuz bile yapıldı. Eskiden içme suyu sıkıntımız da çoktu. Bu sorunumuzu da ortadan kaldırdılar. Mahallemizin mezarlığı da kötü durumdaydı. Sağ olsunlar düzenli olarak temizlik çalışması yapıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün eline koluna sağlık. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

Kobaşdere Mahalle Muhtarı Buran Aktürk, önceden kendi imkanları ile yaptıkları plansız bir altyapı olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde mahalledeki alt ve üstyapının tamamının yapıldığını ifade etti. Muhtar Aktürk, şöyle devam etti: "Mahallemizde 15 günde bir ilaçlama yapılıyor. Herhangi bir arıza olduğunda ekipler anında gelip çözüme kavuşturuyorlar. Büyükşehir Belediyemizin araçları saatinde gelip gidiyor. Mahallemiz güzelleşti. Vatandaşlarımız rahatladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e selamlarımı iletirim. Kendisine teşekkür ederim"

"BU ZAMANA KADAR BÖYLE HİZMETLER GÖRMEMİŞTİK"

Sırtköy Mahallesi sakinlerinden Cumhur Çetin de bir açıklama yaparak, "Mahallemize yapılan hizmetler dört dörtlük oldu. Alt ve üstyapımızda hiçbir sorun kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun" dedi.

Sırtköy Mahalle Muhtarı Sezai Günay ise, "Mahallemize tüm hizmetler geldi. Mahalle sakinleri de bu hizmetlerden çok memnun. Bu zamana kadar böyle hizmetler görmemiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın başarılarının devamı dilerim. Allah, O'nu başımızdan eksik etmesin " dedi.