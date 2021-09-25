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Büyükşehir, Usta Yazarlar ile Geleceğin Yazarlarını Buluşturdu

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Büyükşehir, Usta Yazarlar ile Geleceğin Yazarlarını Buluşturdu

browser hatası supports HTML5 videoBüyükşehir Belediyesi, bu yıl 89. yıl dönümü olan Türk Dil Bayramı'nı düzenlediği etkinlikle Mersin'de ilk kez kutluyor.

MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 89. yıl dönümü olan Türk Dil Bayramı'nı düzenlediği etkinlikle Mersin'de ilk kez kutluyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde 'Dilimiz Bizim Birliğimiz' sloganıyla yapılan etkinlikler, 'Geleceğin Yazarları ve Mersinli Yazarlar Buluşması' ile başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde Akdeniz Sanat Oluşumu, İçel Sanat Kulübü ve Mersin Sanat, Edebiyat Derneği destekleri ile yapılan Türk Dil Bayramı etkinliği kapsamında İçel Sanat Kulübü'nde yapılan ilk buluşmada Şiir İşliği ve Öykü İşliği'yle geleceğin yazarlarına ışık tutuldu.

Gençler ve yazarlar Öykü ve Şiir İşlikleri'nde bir araya geldi

Öykü İşliği'ni Mersin Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Şair ve Yazar Orhan Özdemir, Yazar Turan Ali Çağlar ve Mersin Sanat, Edebiyat Derneği Başkanı Fotoğrafçı ve Yazar Erkan Özaydın yürütürken, Şiir İşliği'ni Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) üyesi Gazeteci ve Şair Baha Sadık Akıner ile Öğretmen ve Şair Kemal Uslu üstlendi. Öykü İşliğinde öykü dili ve öykü yazma teknikleri hakkında bilgiler verildi. Yazma eylemini sağlayan dürtünün ne olduğu üzerinden yapılan sohbet sonrasında gençlere türkü dinletildi. Gençlere, kendilerine dinletilen türkünün üzerlerinde bıraktığı etki sorularak, hissedilen duygular üzerine konuşuldu.

Şiir İşliği'nde şiirin ne olduğu üzerinde durularak çeşitli yazarların şiir tanımlamalarına değinildi. Verilen bilgiler ışığında geleceğin yazarları şiir yazma denemesi de yaptı.

"Türkçemize sahip çıkmamız gerekiyor"

Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) üyesi Baha Sadık Akıner, son zamanlarda dilin doğru kullanılmadığına dikkat çekerek, gerçekleştirdikleri işliklerde dilin doğru kullanımına da değindiklerini ifade etti. Akıner, "Biz yazar ve şairler Türkçemiz konusunda çok hassasız. Türkçemize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde hem yaşadığımız coğrafyada hem dünyada gittikçe bozulan dil durumu var. Biz yazar ve şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 'Türkçe benim ses bayrağımdır' sözünü ilke edinmişiz" dedi.

Yayın Tarihi: 25. 9. 2021 11: 45: 52

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