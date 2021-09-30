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BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımadaki sorunları en aza indirmek ve yoğun hatlarda sefer sayılarını artırmak amacıyla filosuna yeni otobüsler eklemeye devam ediyor.

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımadaki sorunları en aza indirmek ve yoğun hatlarda sefer sayılarını artırmak amacıyla filosuna yeni otobüsler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 20 yeni otobüsü hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, 5 yeni otobüs daha alarak ulaşım filosunu güçlendirdi. 8, 5 metre uzunluğunda ve 55 yolcu kapasiteli otobüsler sayesinde yolcuların konforunun artırılması hedefleniyor.

AMACIMIZ VATANDAŞIMIZIN KONFORLU SEYAHAT ETMESİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, "Yeni otobüslerimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Göreve başladığımızda hemşehrilerimizin otobüslerle ilgili serzenişleri oluyordu. Talepleri yerine getirmek için hemen harekete geçtik ve öncelikle 20 yeni otobüs almıştık. Şimdi 5 yeni otobüsü daha filomuza kattık. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebilmesi adına çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

TARİH : 30. 09. 2021

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