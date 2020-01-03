Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'de hedef hizmet kalitesini arttırmak

03.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:20

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. kaliteli, güvenli ve güler yüzlü ulaşım için personeline yönelik düzenlediği eğitim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. personeline yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen trafik eğitimini Denizli İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner verdi. Sunumda otobüs şoförlerine; hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar, toplu taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Otobüs şoförlerine eğitime gösterdikleri özen ve ilgiden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Turgut Özkan, "Güler Yüzlü Ulaşım" sloganı ile hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya devam ettiklerini söyledi.



Eğitimin ardından düzenlenen törenle Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'de çalışan başarılı personel ödüllendirildi. Bu kapsamda gerek otobüslerde sürücü olarak çalışan gerekse şirket içinde başarılı performanslarıyla dikkat çeken personele ödülleri Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Özkan ve Tüzüner tarafından verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA