Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı
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Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, pandemi tedbirleri nedeniyle ara verdiği oyunlarına yeniden başladı.

Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, pandemi tedbirleri nedeniyle ara verdiği oyunlarına yeniden başladı. "Kahvede Şenlik Var" ve "Kamyon" adlı tiyatro oyunlarını korona virüs tedbirleri kapsamında Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Tiyatro'da sanatseverler ile buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, korona virüs tedbirleri dolayısıyla ara verdiği tiyatro oyunlarına kaldığı yerden yeniden başladı. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Kahvede Şenlik Var" ve "Kamyon" adlı tiyatro oyunlarını Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Tiyatro'da korona virüs tedbirleri kapsamında Denizlili sanatseverler ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda tiyatro severin katıldığı oyunlarda seyirciler sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeninde ve maske ile oyunu izlemeleri sağlandı. Oyunların sonunda izleyiciler oyuncuları alkış yağmuruna tuttu.

Açık Hava'da tiyatro keyfi devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 12 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği, sıradan insanların, hayallerini gerçekleştirmek için kalkıştıkları soygunun trajikomik öyküsünü anlatan "Kuaförde Bir Gün" adlı oyunu da sahneleyecek.

Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı
Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı
Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı
Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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