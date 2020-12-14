Büyükşehir Meclisi yılın son toplantısını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir Meclisi yılın son toplantısını yaptı

14.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:30
Büyükşehir Meclisi yılın son toplantısını yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi yılın son toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi yılın son toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında yapıldı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen 2020 yılının Aralık ayı Meclis toplantısında 24 asıl, 18 ek olmak üzere 42 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Meclis toplantısında Başkan Büyükkılıç, maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerini alarak, kararları oylamaya sunarken, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu'ndan gelen raporlar müzakereler sonucu karara bağlandı.

Ayrıca gündem maddeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Dr. Sami İpek ismi Melikgazi bölgesinde bir caddeye verilirken, diğer taleplerde ilgili komisyona havale edildi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet temin edilmesine yönelik ise Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç'a yetki verildi.

Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, bir kez daha Pandemi döneminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. - KAYSERİ

Büyükşehir Meclisi yılın son toplantısını yaptı
Büyükşehir Meclisi yılın son toplantısını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ergün Haktanıyan

İlgili Haberler

Malatya Büyükşehir Meclisi Aralık toplantısını yaptı
Malatya Büyükşehir Meclisi Aralık toplantısını yaptı
Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı
Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı
Kocasinan yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi
Kocasinan yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Defne Samyeli Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Samatta Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Erkek Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Meclisi yılın son toplantısını yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:44:29. #1.14#
title