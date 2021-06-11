Büyükşehir Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Sona Erdi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, toplantı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından etraflıca dezenfeksiyon işleminden geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, toplantı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından etraflıca dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

YOMRA BELEDİYE BAŞKANI BIYIK'A YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, toplantıya Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Yomra'da müessif bir hadise yaşandığını belirten Başkan Zorluoğlu, "Bu sabah 8. 35 sularında Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, mesai için iş yerine gittiğinde maalesef arabasından indikten sonra müessif bir silahlı saldırıya maruz kaldı. Çok şükür bu saldırıda değerli belediye başkanımız yara almadı. Emniyet ve jandarma teşkilatımız olayın ilk anından itibaren gerekli çalışmaları, savcılığımızın koordinasyonunda başlattı. Detaylı bir inceleme ve soruşturma adli anlamda yapılıyor. Ben kısa zamanda olayın failinin ve varsa bağlantıları ile birlikte açığa çıkarılacağına yürekten inanıyorum. Olayı duyar duymaz sabah saatlerinde Yomra Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Sayın Valimiz de geldi. Kısa bir değerlendirme imkanı bulduk. Buradan hem şahsım adına hem de Büyükşehir Belediye Meclisi olarak müessif saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Trabzon'a da Yomra'ya da yakışmamıştır. İnşallah kısa zamanda bu saldırının faili ya da failleri bulunarak adalete teslim edilecektir. Temennimiz odur ki şehrimizde bir daha böyle müessif hadiseler yaşanmasın. Değerli mesai arkadaşımız, belediye başkanımız Mustafa Bıyık'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

MİLLETVEKİLİ ÖRS'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, "Kıymetli Milletvekilimiz Hüseyin Örs hocamıza dün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah kısa zamanda şifa bularak tekrar aramıza katılır" ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleri ve ilçe belediye başkanları da söz alarak Başkan Bıyık'a yapılan saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Başkan Zorluoğlu'nun açıklamalarının ardından Meclis gündemine geçildi. Meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen 1 ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen 6 madde olmak üzere toplam 7 madde müzakere edildi. Toplantı, Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 11. 06. 2021

Kaynak: Habermetre