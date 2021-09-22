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Büyükşehir'le Engeller Aşılıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'le Engeller Aşılıyor

Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'nde ikamet eden Seyfettin Yılmaz'a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

MANİSA (Habermetre) - Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'nde ikamet eden Seyfettin Yılmaz'a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Seyfettin Yılmaz, memnuniyetini paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Temel belediyecilik hizmetleriyle kente değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde ikamet eden Seyfettin Yılmaz'a akülü tekerlekli sandalyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Sosyal Hizmetler yetkilileri tarafından teslim edildi. Aksoy, "Engelli vatandaşlarımızın toplumla kaynaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce yaptığımız gibi üzerimize ne görev düşüyorsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar engelli bireylerimize 253 adet akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza desteğimiz devam edecektir" dedi.

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