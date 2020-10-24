Büyükşehir kanalı açtı, Bafa Gölü nefes oldu
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Büyükşehir kanalı açtı, Bafa Gölü nefes oldu

24.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:47
Büyükşehir kanalı açtı, Bafa Gölü nefes oldu

Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Bafa Gölü kıyısındaki, Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi sakinleri geçimlerini büyük oranda balıkçılık ile sağlıyor.

Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Bafa Gölü kıyısındaki, Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi sakinleri geçimlerini büyük oranda balıkçılık ile sağlıyor. Serçinlilerin göl ile bağlantısını sağlayan kanal, son yıllarda Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla dolma noktasına gelmişti.

Bafa Gölü'ne can suyu veren kanalın dolması ile birlikte, balıkçılar teknelerini güçlükle göle ulaştırmaya başladı. Aynı zamanda nehrin getirdiği alüvyonlarla tıkanan kanal, gölde canlı yaşamını da zorlaştırdı.

Mevcut durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ile paylaşan Serçin Muhtarı Mustafa Çay, kanalın açılması için talepte bulundu. Konuyla ilgilenen Başkan Çerçioğlu, mahalleyi ziyaret ederek kanal bölgesinde incelemede bulundu ve çalışmalar başladı.

Yüzer ekskavatörün kanalda ilk kepçeyi vurmasıyla, alüvyonlu toprakla sığlaşan kanalda derinleştirme çalışması başlatıldı. Yapılan çalışama ile 1 Km'lik alan taranıyor ve 2 metre su derinliği oluşması amaçlanarak, hızlı ve etkin bir çalışma ile tarlaya dönmüş kanalda adeta bir yol oluşturuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanlığı'nın çalışmasıyla hem balıkçılar, hem de göldeki canlı yaşamı için eski normale dönüş sağlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay, "Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na durumu ilettik, geldi yerinde sorunu gördü. Çalışma başladı ve bizi bu dertten kurtardı, Allah razı olsun. Köyü hayat ile buluşturdu. Burası tabiat parkı, sadece insanların değil canlıların da sıkıntısı vardı, çünkü su giriş çıkışı neredeyse bitmişti. Oksijen taşınmadığı için göldeki canlılarda yaşam savaşı verir olmuştu. Neredeyse Bafa Gölüne bypass yapılmış oldu, can verildi." dedi.

"Sandalları sırtımızla çekmeye başlamıştık"

Muhtar Çay başka mahallelerine bu kanaldan göle ulaşarak geçimini sağladığını belirterek, "Balıkçılıkla geçinen bir köy olmakla birlikte, karşımızda hayvanlarımıza ve zeytinlik alanlarımıza giden bir yol da burası, ulaşımda zorluk geçmeye başladık. Gölle halkın iletişimi kesildi, sandalları sırtımızla çekmeye başlamıştık. Şimdi gelinen noktada su seviyesi epey aşağıya indi. Mahalle halkımız da Özlem Başkana minnettar. Zaten gönüllerdeydi Özlem başkanımız, resmen pençe atıldı. Bu günlük değil, yıllar boyu hatırlanacak bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

Serçin Mahalle sakinlerinden Balıkçı Yusuf Gündüz'de yapılan çalışmayla büyük bir sorundan kurtulduklarını belirterek, "50 yıldır balıkçılıkla uğraşıyor. Yıllardır bu sorunları zaman zaman yaşıyoruz. Özlem Başkanımızın sayesinde artık rahata kavuşacağız. Kendisine ve çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Büyükşehir kanalı açtı, Bafa Gölü nefes oldu
Büyükşehir kanalı açtı, Bafa Gölü nefes oldu
Büyükşehir kanalı açtı, Bafa Gölü nefes oldu
Büyükşehir kanalı açtı, Bafa Gölü nefes oldu
Büyükşehir kanalı açtı, Bafa Gölü nefes oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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