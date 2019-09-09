Büyükşehir'in şampiyonu Balıkesir'de 1'incilik kürsüsüne çıktı

09.09.2019 16:59

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un atletizm branşındaki gururu Ahmet Bayram, Balıkesir'de efsane atlet İsmail Akçay adına düzenlenen 11. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu'nda genel klasmanda 9'uncu, 40-44 yaş grubunda ise 1'inci oldu.

Türkiye'nin Efsane İsimlerine Mesir Paketi Hediye Etti

Balıkesir'de düzenlenen düzenlenen 11. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu'nda Türk atletizminin efsane isimleri İsmail Akçay ve Mehmet Terzi ile bir araya gelen Ahmet Bayram, Akçay ve Terzi'ye mesir paketi ikram etti. Geçtiğimiz sezonda aynı koşuda birinci olduğunu hatırlatan Ahmet Bayram, " Türk atletizminin efsane ismi İsmail Akçay adına düzenlenen 11. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu'nda 300 sporcu arasında kendi yaş grubumda yine 1'incilik kürsüsüne çıkmak ve kulübümün adını bu önemli organizasyonda başarıyla temsil etmek beni çok mutlu etti. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da kulübümün adını başarıyla temsil etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler