Büyükşehir'in Hizmet İçi Eğitim Kurulu Toplandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı; Kurul Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir başkanlığında gerçekleşti.

Aralık Ayı Olağan Toplantısı'na İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sinan Bayrakdar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Zeynep Sazan katıldı.

Taş Bina Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve 6 gündemin yer aldığı toplantı, 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim ve Proje Değerlendirme Raporu'nun sunumu ile başladı. 2022 yılı hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirildiği toplantıda eğitim konu başlıkları belirlendi. Konu başlıklarının Ocak ayı itibariyle uygulamaya geçirilmesine karar verildi.

Yayın Tarihi: 25. 12. 2021 09: 16: 28

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