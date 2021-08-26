Büyükşehir'in Gördes'teki Çevreci Çalışmaları İncelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'in Gördes'teki Çevreci Çalışmaları İncelendi

Büyükşehir'in Gördes'teki Çevreci Çalışmaları İncelendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Fatih Öztürk, Gördes'te Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci çalışmalarını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Gördes'te ilk olarak, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün'ü ziyaret etti. Çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Öztürk, daha sonra hafriyat depolama sahası ve evsel katı atık bertaraf tesisinde incelemede bulundu.

Öztürk, ilçede son olarak Türkiye'de ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan katı atıkların trenle taşınması projesinin Gördes'teki operasyon güzergâhında fizibilite çalışmasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükşehir'in Gördes'teki Çevreci Çalışmaları İncelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:42:08. #1.14#

title