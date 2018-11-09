Büyükşehir'in Genç Sultanlarından Muhteşem Başlangıç
Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı ligin ilk haftasında Çok Amaçlı Spor Salonu'nda karşılaştığı Turgutlu Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, Turgutlu Belediyespor ile sezonun ilk maçında Çok Amaçlı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar ve kulüp genel müdürü Alparslan Kaya, genç sultanları sezonun ilk maçında yalnız bırakmadı. Ligin ilk haftasında karşılaştığı Turgutlu Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç sultanları sezona muhteşem bir başlangıç yaparak iddialı olduğunu gösterdi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3
Turgutlu Belediyespor: 1
Salon: Çok Amaçlı Spor Salonu
Hakemler: Hayal Örcütaş, Damla Dilara Akçora
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Nazlı, Ezgi, İrem, Sıla, Hilal, Ladin, İdil,İrem, Doğa, Melise, Fulden
Turgutlu Belediyespor: Arzu, Kader Kınık, Buse, Nida, Tuğçe, Büşra, Eda, Kader Dağlı, Zeynep, Hamide, Azime, Asuman, Melike, Emine
Setler: 21-25 (Turgutlu Belediyespor)
25-12, 25-18, 25-11 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)