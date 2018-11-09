Büyükşehir'in Genç Sultanlarından Muhteşem Başlangıç

Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, Turgutlu Belediyespor ile sezonun ilk maçında Çok Amaçlı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar ve kulüp genel müdürü Alparslan Kaya, genç sultanları sezonun ilk maçında yalnız bırakmadı. Ligin ilk haftasında karşılaştığı Turgutlu Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç sultanları sezona muhteşem bir başlangıç yaparak iddialı olduğunu gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3

Turgutlu Belediyespor: 1

Salon: Çok Amaçlı Spor Salonu

Hakemler: Hayal Örcütaş, Damla Dilara Akçora

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Nazlı, Ezgi, İrem, Sıla, Hilal, Ladin, İdil,İrem, Doğa, Melise, Fulden

Turgutlu Belediyespor: Arzu, Kader Kınık, Buse, Nida, Tuğçe, Büşra, Eda, Kader Dağlı, Zeynep, Hamide, Azime, Asuman, Melike, Emine

Setler: 21-25 (Turgutlu Belediyespor)

25-12, 25-18, 25-11 (Manisa Büyükşehir Belediyespor)