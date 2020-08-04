Büyükşehir, ilk workout spor istasyonunu kurdu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Yahya kaptan yürüyüş yolundaki eskiyen spor aletleri yerine ilk workout spor istasyonunu kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Yahya kaptan yürüyüş yolundaki eskiyen spor aletleri yerine ilk workout spor istasyonunu kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan yürüyüş yolundaki eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan spor aletleri yerine Büyükşehir bünyesindeki ilk workout spor istasyonu kuruldu. Çalışma kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan spor aletleri Park ve Bahçeler ekipleri tarafından yenilenerek eskiyen spor aletleri söküldü. Zeminde hasar gören kauçuk malzeme yenilenirken alana ilk kez workout spor istasyonu kuruldu. Workout spor istasyonları vatandaşlara açık parklarda spor ve fiziksel aktivite imkanı sağlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA