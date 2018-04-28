Büyükşehir Halk Kütüphanesi'nde Yazarlar Ve Okurları Bir Gece Geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 10 yaşında. Fuarın ilk etkinliği olan ''Kütüphanede Bir Gece'' etkinliğinde saat 23.00'ten 06.00'ya kadar kitap kurtları, Büyükşehir'in Halk Kütüphanesi'nde ünlü yazarlarla sohbet ederek ve kitap okuyarak sabahladı. Kitapseverler tarafından oldukça fazla ilgi gören etkinlikte, katılımcılar severek okudukları yazarların edebiyat ve şiire dair tecrübelerini dinledi. Katılımcılara yazarlara ait kitaplar hediye edildi. Etkinlik sonunda yazarlar kitaplarını imzaladı. Konuklara çay, kahve ve çorba ikramlarının yapıldığı etkinlik sabahın ilk ışıklarıyla sona erdi.

HABER KANALALRI CANLI YAYINLA BAĞLANDI

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz'ın katıldığı etkinlik TRT Haber ve Ahaber kanallarına canlı bağlantıyla yayınlandı.

ÜNLÜ YAZARLAR

Seka Bilim Merkezi'nde yer alan Büyükşehir Halk Kütüphanesi'nde, 10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında gazeteci-aktivist Hakan Albayrak, gazeteci-yazar Ebubekir Kurban, Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı İsmail Kılıçarslan ve yazar-şair Mevlana İdris, gece boyunca kitapseverlere yazarlık hayatına başlama serüvenlerini, şiir ve edebiyata dair konularda bilgi aktardı.

İYİ BİR İNSAN OLMAK İÇİN OKUYOR VE YAZIYORUM

Gündelik politikalardan uzak olduğunu belirten İsmail Kılıçarslan, yaşadığı dünyayı anlamak ve anlamlandırmak için okumaya ve yazarlığa başladığını belirtti. 12 yaşından buyana yazı yazarak dünyayı kurtarma niyetinde olduğunu söyleyen Kılıçarslan, " İyi bir insan olmayı unutmamak için okumaya ve yazmaya devam ediyorum" dedi. Sosyal medya şiire yeniden dönüşü sağladı. 7 bin kitaplık bir kütüphane 32 GB elektronik veriye sığabiliyor. Bilgiye, sanata erişim kâğıda bağlılık ortadan kalkarak daha da kolaylaştı" dedi.

ALBAYRAK ŞİİR OKUDU

Gazeteci-aktivist Hakan Albayrak, gazeteci olarak gittiği Filistin'de yaşadığı anıyı paylaştı. İntifada esnasında Gazze'ye giden Albayrak, orada yaşanan acıları gördükten sonra şiir yazmayı bıraktığını söyledi. Gençlere şiir okuyan Albayrak, gazeteci olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşadığı birçok anıyı anlattı, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

DİJİTALLEŞME VE OKUMA ALIŞKANLIĞI

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan Mevlana İdris, günlük hayatın içerisinde dijitalleşme yeni bir var olma biçimine dönüştü diyerek böyle bir dünyada basılı nesnelerin bir anlamı var mı? Kitap ölüyor mu? İnsanların kelimelerle olan bağı dijitalleşme sonrası nereye gidiyor sorularını yazarlara yöneltti. Bu konularda fikirlerini beyan eden yazarlar dijitalleşen kitapların okuma alışkanlıkları üzerindeki etkiler