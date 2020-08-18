Büyükşehir'den yerli yazılım Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanında da önemli çalışmalar yürüterek, yerli bir yazılım üretti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanında da önemli çalışmalar yürüterek, yerli bir yazılım üretti. Tamamen bünyesindeki mühendisler tarafından yazılımı gerçekleştirilen "Bulut Kayseri" sistemini kullanmaya başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Yerli ve Milli" çalışmalara da desteğini sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi, yerli ve milli yazılımların Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı öneme istinaden bu alanda da önemli çalışmalar yürütüyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde başta "Akıllı Şehir Kayseri" çalışmaları ile öncü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki mühendislerin yazılımını gerçekleştirdiği "Bulut Kayseri" sistemi ile yüzde 100 yerli yazılım kullanıyor.

Güvenlik başta olmak üzere her açıdan kamu hizmetlerine cevap verecek şekilde hazırlanan "Bulut Kayseri" yazılımı ile hem veri depolama, hem de dosya transfer işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA