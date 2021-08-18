Büyükşehir'den Tarsus Kaleburcu Deresi'nde Kapsamlı Çalışma

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, dere ıslah ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, dere ıslah ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tarsus ilçe merkezinden kuzey-güney istikametinde geçen Kaleburcu Deresi'nin D-400 Karayolu kavşağından geçen noktasından başlanarak, Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi'ne paralel giden kısmı ve Cetvel Köprüsü noktasına kadar uzanan bölümünde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir'den detaylı dere temizliği

Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ile MESKİ ekipleri, yağmur sularının taşıdığı balçık ve çeşitli nedenlerle biriken evsel çöplerin oluşturduğu yığınlar ve mil nedeniyle bazı noktalarında tıkanmalar oluşan dere içerisine vinç vasıtasıyla indirilen iş makinesi ile kapsamlı temizlik gerçekleştiriyor. Temizlik faaliyeti sırasında içerisinde şişeden plastik kaplara, evsel atıklardan inşaat atıklarına kadar pek çok atık ile çıkan balçık ise kamyonlarla taşınıyor. Başta sivrisinek ve karasinek olmak üzere fare ve diğer zararlıların da yuva yapmasına engel olmak için ekipler temizlik faaliyetinin kısa süre içerisinde bitirilmesi için aralıksız çalışıyor.

Muhtar'dan Başkan Seçer'e teşekkür

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan, derenin tabanında biriken çamur ve mil ile çıkan nebati otlardan dolayı sürekli sinek oluştuğunu ve diğer zararlı haşerelerin de görüldüğünü belirterek, "Paşalar Sekisi'nde bulunan yağmur suyumuzun devamlı gittiği pis kanalımızın kirli olduğunu gördük. Bunu Sayın Vahap Seçer'e söyledik. Sağ olsun Başkanımızın öncülüğünde deremizin temizliğine başladık. Sivrisineğin yuva yaptığı, yılanların, farelerin olduğu bir yer olduğu için temiz olması lazımdı. Ben bu nedenle Mithatpaşa Muhtarı olarak mahallem adına Sayın Vahap Seçer'e, MESKİ yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar tertemiz oldu mahallemiz. Bundan sonra burada sivrisinek yuvasını, fare yuvasını, yılanların yuvasını bulamayacağız" dedi.

Yayın Tarihi: 18. 8. 2021 09: 25: 00

Kaynak: Habermetre