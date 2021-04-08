Büyükşehir'den Soma Belediyesine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'a ziyarette bulundu. Ziyarette ilçede gerçekleştirilen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, incelemelerde bulunmak üzere Soma'ya ziyarette bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, Soma programında Soma Belediyesini de ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile bir araya gelen Ertuğrul Yıldırım'a, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ile Büyükşehir Belediyesinde görevli teknik personeller de eşlik etti. Ziyarette Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna da hazır bulundu. Ziyarette ilçede gerçekleştirilen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler