Büyükşehir'den salgın sürecinde vatandaşlara psikolojik destek
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Büyükşehir'den salgın sürecinde vatandaşlara psikolojik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına psikolojik destek verdi.

Büyükşehir'den salgın sürecinde vatandaşlara psikolojik destek
24.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına psikolojik destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11 Mart tarihinden itibaren Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına online psikolojik destek sundu. Online sunulan hizmet ile uzmanlar aracılığıyla vatandaşların ruh ve beden sağlığını koruyacak yönlendirmelerde bulunuldu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğünün "Geniş Ailem" projesi içerisinde yer alan uzman psikologlar tarafından verilen hizmette vatandaşların "kaygı, evde vakit geçirme, depresyon belirtileri ve bu belirtiler karşı mücadele" konusundaki soruları psikologlar tarafından cevaplandı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi psikologları yaşanan bu süreçte sınav hazırlığında olan ve pandemi salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan öğrencilere "aile içi iletişim ve sınav kaygısı" konusunda destek verdi. Öğrencilere bu süreçte uyku düzeninizin bozulmaması gerektiği vurgulandı ve hareket alanı oluşturularak spora yönlendirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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