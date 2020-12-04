Büyükşehir'den mahallelere tesviye küreği desteği
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Büyükşehir'den mahallelere tesviye küreği desteği

04.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:51
Büyükşehir'den mahallelere tesviye küreği desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de başlanan pilot projeyle mahallelere tesviye küreği hibesinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de başlanan pilot projeyle mahallelere tesviye küreği hibesinde bulundu. Mahalle muhtarları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş tarafından teslimleri yapılan tesviye küreklerinin mahallelerinin birçok ihtiyacını karşılayacağını ifade ederek Başkan Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bağ-bahçe yollarının düzenlenmesinde, toprak kayması gibi afet durumlarında yolların hemen açılabilmesi için Nazilli'de başlanan pilot projeyle merkezden uzak 16 mahalleye tesviye küreklerinin teslimleri yapıldı. Mahalle muhtarlarına tesviye küreklerini teslim eden Başkanvekili Altıntaş, mahallelere buna benzer destelerin devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için yeni projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkanvekili Altıntaş, mahalleliler için maliyetli olan bu küreklerin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. - AYDIN

Büyükşehir'den mahallelere tesviye küreği desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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