Büyükşehir'den kültürel mirasa büyük katkı
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Büyükşehir'den kültürel mirasa büyük katkı

Büyükşehir'den kültürel mirasa büyük katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki tarihi yapıları restore ederek kültür mirasına katkı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki tarihi yapıları restore ederek kültür mirasına katkı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İlçesi Cumalı Mahallesi, Çeşmeköy Mevkii'nde yer alan Osmanlı Dönemi'nde yapılan Çeşmeköy Camii'ni, Milas İlçesi Pinar Mahallesi Köyiçi Mevkii'nde yer alan yine Osmanlı döneminde yapılan Pinarköy Camii'ni, Yatağan İlçesi Bozüyük Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet dönemine ait Cemil Toksöz Konağı'nı, Menteşe ilçesi Camikebir Mahallesinde Osmanlı döneminde yapılan Muğla mimarisinin Sivil Mimarlık örneği Gözcüler Evi'ni ve Yatağan Stratonikeia Kenti'nde taş dükkanı restore ederek Muğla Kültür mirasına kazandırdı.

Muğla kültür mirası çalışmalarına ara vermeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Kayaköy Taş Ev, Menteşe Ağa Konağı, Menteşe Meryem Ana Kilisesi, Menteşe Saburhane Meydanı, Yatağan Osman Hamdi Bey Evi'nin de projelerini hazırladı.

Başkan Gürün; "Herodot'un memleketi Muğla'da restorasyon çalışmaları ile tarihi canlı tutuyoruz"

Karia'dan Likya'ya, Menteşe Beyliği'nden Osmanlı'ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Muğla'nın tarih yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulan, kültür mirasına kazandırılan her yapının Muğla'yı anlattığını söyledi.

Başkan Gürün yaptığı açıklamada, "Üzerinde yaşadığımız şehir bizlere coğrafyası, tarihi, yapıları, insanı ile çok şey anlatır. Geçmişle gelecek arasındaki en önemli köprü bizlere gerçek tarihimizi anlatan korunmuş yapılar ve eserlerdir. Tarih yazan Herodot'un memleketi Muğla'mızda tarihi dokumuza, geçmişten gelen kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, bu yapıları gün yüzüne çıkarak yeni kuşaklarla buluşmalarını sağlıyoruz. Her yapının bir hikayesi, yaşanmışlıkları olduğunu ve bizlere çok şey anlatmak istediğini biliyoruz. Restorasyon çalışmalarımız ile Muğla'mızda turizmi 12 aya yaymayı, kültürel mirasımızı yerli ve yabancı misafirlerimize aktarmayı amaçlıyoruz" dedi. - MUĞLA

Büyükşehir'den kültürel mirasa büyük katkı
Büyükşehir'den kültürel mirasa büyük katkı
Büyükşehir'den kültürel mirasa büyük katkı
Büyükşehir'den kültürel mirasa büyük katkı
Büyükşehir'den kültürel mirasa büyük katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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