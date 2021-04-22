Büyükşehir'den hizmet birimlerine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki hizmet birimlerini ziyaret ederek, personelle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Salihli'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerini ve daha önce yapmış olduğu daha sonra Salihli Belediyesi'ne devri yapılan tesislerde incelemelerde bulundu.

Ertuğrul Yıldırım'a ilçe ziyaretinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı eşlik etti. Ertuğrul Yıldırım ziyaretinde, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı'yı yerinde ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönemde yaparak Salihli Belediyesine devri yapılan Salihli Atatürk Spor Tesisleri'nde incelemede bulundu. Buradaki personellere çalışmalarında başarılar dileyen Ertuğrul Yıldırım, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'ne geçerek buradaki öğretmenlerle bir araya gelerek isteklerinin olup olmadığını sordu. Yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Ertuğrul Yıldırım, öğretmenlere eğitimlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler