Büyükşehir'den Başkan Selçuk'a ziyaret
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Büyükşehir'den Başkan Selçuk'a ziyaret

Büyükşehir'den Başkan Selçuk'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yapılan ve planlanan yol çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarıgöl'de yürütülen yol çalışmalarını incelemek amacıyla ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Öztozlu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan da eşlik etti. Ziyarette, Sarıgöl'de yürütülen yol çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, vatandaşların güvenli yollarda seyahat edebilmesi amacıyla, iki kurumun işbirliği ve özveriyle çalıştığını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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