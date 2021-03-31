Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla 1 yılda 45 adet çökertme baca yaparak, yağmur ve kar gibi su kaynaklarını değerlendiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla 1 yılda 45 adet çökertme baca yaparak, yağmur ve kar gibi su kaynaklarını değerlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) aracılığı ile yaptığı çalışmalarla suyun doğru kullanılması, tasarruf tedbirleri gibi konularda önemli çalışmalara imza atarken bunlardan bir tanesi de yağmur sularının değerlendirilmesi uygulaması olan 'yağmur hasadı' oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirli büyüklükte arsalara kurulan binalarda yapılması zorunlu hale getirilen yağmur hasadı konusunda, KASKİ tarafından, bir çeşit yağmur hasadı uygulaması sayılan 'çökertmeli baca' çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 1 yıldır yağmur sularını toplayarak yer altı suyuna kazandırılan yöntem ile yağmur ve kar gibi su kaynakları da değerlendirilmiş oluyor. Oymaağaç Mahallesi'nde 7, Karpuzatan'da 1, Bekir Yıldız Bulvarı'nda 4, Yakut Mahallesi'nde 1, Selimiye Mahallesi'nde 2, Battalgazi Mahalesi'nde 3, Selçuklu Mahallesi'nde 11, Osmanlı Mahallesi'nde 4, Danişmentgazi Mahallesi'nde 3, Alpaslan Mahallesi'nde 2, Yeniköy Mahallesi'nde 4 ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 adet olmak üzere toplam 45 adet çökertme baca yapılarak yağmur sularının yer altına yönlendirilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda ayrıca Talas Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ne hat yapıldı. Germiraltı tesislerine deşarj ve hazne yapımı da planlanan diğer çalışmalar arasında yer alıyor.

Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonucunda, bina çatılarında toplanan yağmur suyunun bahçe zemini altına yerleştirilmiş bir depoda toplanmasını sağlamak amacıyla yeni binalara 'yağmur suyu toplama sistemi' kurulması zorunluluğu getirilirken, toplumdaki su farkındalığının da arttırılması amaçlanıyor. Söz konusu yönetmelikle, kuraklık riskinin de giderek artması göz önünde bulundurularak bundan sonra 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek tüm binaların çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe sulama veya benzer şekilde bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçe zemini altındaki bir depoda toplanması için 'yağmur suyu toplama sistemi' yapılması zorunlu hale getirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı