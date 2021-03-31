Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla 1 yılda 45 adet çökertme baca yaparak, yağmur ve kar gibi su kaynaklarını değerlendiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla 1 yılda 45 adet çökertme baca yaparak, yağmur ve kar gibi su kaynaklarını değerlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) aracılığı ile yaptığı çalışmalarla suyun doğru kullanılması, tasarruf tedbirleri gibi konularda önemli çalışmalara imza atarken bunlardan bir tanesi de yağmur sularının değerlendirilmesi uygulaması olan 'yağmur hasadı' oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirli büyüklükte arsalara kurulan binalarda yapılması zorunlu hale getirilen yağmur hasadı konusunda, KASKİ tarafından, bir çeşit yağmur hasadı uygulaması sayılan 'çökertmeli baca' çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 1 yıldır yağmur sularını toplayarak yer altı suyuna kazandırılan yöntem ile yağmur ve kar gibi su kaynakları da değerlendirilmiş oluyor. Oymaağaç Mahallesi'nde 7, Karpuzatan'da 1, Bekir Yıldız Bulvarı'nda 4, Yakut Mahallesi'nde 1, Selimiye Mahallesi'nde 2, Battalgazi Mahalesi'nde 3, Selçuklu Mahallesi'nde 11, Osmanlı Mahallesi'nde 4, Danişmentgazi Mahallesi'nde 3, Alpaslan Mahallesi'nde 2, Yeniköy Mahallesi'nde 4 ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 adet olmak üzere toplam 45 adet çökertme baca yapılarak yağmur sularının yer altına yönlendirilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda ayrıca Talas Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ne hat yapıldı. Germiraltı tesislerine deşarj ve hazne yapımı da planlanan diğer çalışmalar arasında yer alıyor.

Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonucunda, bina çatılarında toplanan yağmur suyunun bahçe zemini altına yerleştirilmiş bir depoda toplanmasını sağlamak amacıyla yeni binalara 'yağmur suyu toplama sistemi' kurulması zorunluluğu getirilirken, toplumdaki su farkındalığının da arttırılması amaçlanıyor. Söz konusu yönetmelikle, kuraklık riskinin de giderek artması göz önünde bulundurularak bundan sonra 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek tüm binaların çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe sulama veya benzer şekilde bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçe zemini altındaki bir depoda toplanması için 'yağmur suyu toplama sistemi' yapılması zorunlu hale getirildi. - KAYSERİ

Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor
Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor
Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor
Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor
Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik İhsan Yavuz Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:25:11. #1.16#
title