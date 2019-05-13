Büyükşehir Belediyesinden Ramazan Ayı Etkinlikleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Serdar Tuncer'le Şiir Dinletisi" adlı program gerçekleştirildi. Şair ve TV programcısı Tuncer, yorumladığı şiirlerle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sokak iftarları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ramazan sohbetleri, tasavvuf konserleri, şiir dinletisi ve gölge oyunuyla Ramazan ayını huzur içerisinde geçiren Gaziantepliler, şair Serdar Tuncer'le ramazanın maneviyatına uygun bir gece geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda toplanan kalabalık, Tuncer'in yorumladığı şiirlerle adeta mest oldu. Büyük bir ilgiyle karşılanan şiir programı, dinleyicilerin manevi dünyasına dokundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca hazırlanan etkinlikler çerçevesinde, Ramazanın 7'inci gününde vatandaşlarla buluşan şair Serdar Tuncer, dinleyenlere şiir ziyafeti sundu. Şiir yorumcusu Tuncer, kendine has tarzıyla Gaziantepliler için şiirler okudu. Zaman zaman vatandaşlarla da ramazan üzerine sohbet eden şiir yorumcusu, yaklaşık 1 buçuk saat süren sahne performansıyla adeta izleyenleri büyüledi. Program boyunca ramazanın manevi hazzını yaşayan vatandaşlar, seslendirilen duygu yüklü şiirlerle günün yorgunluğunu üzerinden atma imkanı buldu.

Programın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, şair ve TV programcısı Serdar Tuncer'e, günün anısına çiçek verdi, kutnu kumaşından yapılmış atkı hediye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA