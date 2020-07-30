Büyükşehir Belediyesinden çocuklara oyuncak sürprizi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi oyuncak dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi oyuncak dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi Suriyeli çocukların da bulunduğu özel bir yurdu ziyaret eden belediye ekipleri, çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi.

Ekipler ayrıca yetim çocukların kaldığı yetimhaneye gıda ve temizlik paketi desteğinde bulundu.

Kaynak: AA