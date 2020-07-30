Büyükşehir Belediyesinden çocuklara oyuncak sürprizi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi oyuncak dağıtıldı.
30.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:28
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi oyuncak dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi Suriyeli çocukların da bulunduğu özel bir yurdu ziyaret eden belediye ekipleri, çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi.
Ekipler ayrıca yetim çocukların kaldığı yetimhaneye gıda ve temizlik paketi desteğinde bulundu.
Kaynak: AA