Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki Sunay Atilla Üstgeçidini yeniliyor
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Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki Sunay Atilla Üstgeçidini yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki Sunay Atilla Üstgeçidini yeniliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

çıkış yapılabilen 2 asansör yer alacak.

çıkış yapılabilen 2 asansör yer alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardan bu yana üzerinde bulunan yürüyen merdivenin sürekli arızalanmasından dolayı vatandaşların şikayetlerine neden olan Sunay Atilla Üstgeçidi, platformunun tamamen sökülmesinin ardından yeni proje ile yeniden yapılandırılıyor.

Üstgeçitte montaj çalışmaları sürüyor

Başlatılan yeni yürüyen merdivenli ve asansörlü geçit projesi için temel kazı çalışmaları tamamlandı. Son teknolojik ekipmanların kullanıldığı yeni projede ana aksam montaj çalışmaları yerine getiriliyor. Üzerinde her iki yönde de olmak kaydıyla çift taraflı iniş-çıkış yapılabilen, ayrıca özel gereksinimli bireyler ve ileri yaş almış yurttaşlar tarafından da kullanılabilecek iki asansörün bulunduğu, estetik görünümlü yaya üstgeçidinde son teknolojik malzemeler kullanılıyor.

Güvenlik kameraları ve LED aydınlatmalarının yer alacağı yeni yaya üst geçidi projesi tamamlandığında demiryolu ağı nedeniyle vatandaşların zorunlu geçiş yaptıkları söz konusu bölgede yaya güvenliği sağlanmış olacak. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki Sunay Atilla Üstgeçidini yeniliyor
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki Sunay Atilla Üstgeçidini yeniliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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