Büyükşehir Belediyesi park, cadde ve sokakların bakım ve onarımı yapıyor
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Büyükşehir Belediyesi park, cadde ve sokakların bakım ve onarımı yapıyor

20.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:51
Büyükşehir Belediyesi park, cadde ve sokakların bakım ve onarımı yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi park, cadde ve sokakların bakım ve onarımı yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi park, cadde ve sokakların bakım ve onarımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu hafta sonlarında cadde ve sokakların düzenlemesi yanı sıra kurumuş ağaçların bakımlarını ve budamaları yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Saray Mahallesi Fuzuli caddesinde sokağa çıkma kısıtlamamasının olduğu hafta sonlarında trafiğin olmadığı ve insanların evde olduğu bu süreç içerisinde caddedeki ağaçların düzenlenmesi ve budama işlemlerini gerçekleştirdi.

Park Bahçeler Daire Başkanı Berkant Samanlıoğlu sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu zamanlarda çalışmaların yoğun bir şeklide sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kısıtlamaların olduğu bu süreçte işlerimize hızlı ve yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ana caddelerde kuruyan ağaçlarımızın trafik yoğunluğunun olmadığı zamanlarda köklerini sökerek ve kuruyan dalları keserek bahar mevsimine hazırlık yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Fuzuli Caddesi'nde kalın budama ve ince budama işlerini yapmaktayız. Caddeyi ferahlatmak ve aydınlatma sisteminin daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla Fuzuli Caddemizde çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarımız Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ana caddelerde devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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