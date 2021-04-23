Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu
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Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu

Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde coşkulu konvoyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde coşkulu konvoyla kutlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Bandırma'da coşkulu bir konvoya imza attı. Yüz motorsiklet ve 30'a yakın Vosvos aracın da katıldığı konvoy Bandırma cadde ve sokaklarında dolaştı. Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz ise kırmızı renkli vosvos tipi bir araçla vatandaşları selamladı.

Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Doğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Koman ve Meclis Üyelerinin de üstü açık otobüsle eşlik ettiği konvoy cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşların bayramını kutladı ve santranc takımı ile trafik setinden oluşan hediyeler dağıttı. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu
Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu
Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu
Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu
Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu
Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu 23 Nisan konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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