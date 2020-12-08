Son dakika haber | Malatya'da balıkçı tekneleri denetlendi
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Son dakika haber | Malatya'da balıkçı tekneleri denetlendi

08.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:36
Son dakika haber | Malatya'da balıkçı tekneleri denetlendi

Son dakika haberler: Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü üzerindeki balıkçı teknelerinin denetimlerini yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü üzerindeki balıkçı teknelerinin denetimlerini yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde, özellikle evrak kontrolü, can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpünün olup olmadığının kontrol edildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde kayıtlı olarak hizmet veren özel amaçlı tekneler, botlar ve balıkçı tekneleri, rutin bir şekilde denetlenerek olası eksikliklerin giderilmesi noktasında da balıkçılara gerekli uyarıların yapıldığı ifade edildi.

Malatya sınırları içerisinde bulunan baraj ve göletlerin bütün kıyı şeridinde ticari ve özel amaçlı tekne ve botların denetimlerinin aralıksız bir şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Denetimlerde, evrak kontrolü, can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpü, teknenin suya uygunluğunun ekipler tarafından kontrol edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boran-Toygar-Hasırcılar bölgesinde bulunan 4. Bölge Kooperatifine bağlı balıkçı teknelerinin yıllık su üstü denetim işlemleri yapılmıştır. Muayene zamanlarına göre Karakaya Baraj Gölü'nün ve Malatya sınırlarında bulunan baraj ve göletlerin bütün kıyı şeridinde balıkçı teknelerine yönelik denetim ve ruhsatlandırma işlemleri devam edecektir."

Balıkçı teknelerine yönelik denetimlerin periyodik olarak devam edeceği, faaliyet gösteren balıkçı teknelerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için balıkçıların belirtilen kriterlere uymaları istendi.

Son dakika haber | Malatya'da balıkçı tekneleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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