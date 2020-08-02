Büyükşehir Belediyesi kentte dezenfekte çalışmalarını sürdürdü Malatya Büyükşehir Belediyesi kentte dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi kentte dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri Kurban Bayramı süresince kentte dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevdiklerinizle mutlu zamanlar geçirmeniz için her zaman olduğu gibi bayramda da şehrimizi dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Lütfen siz de önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA