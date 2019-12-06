06.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:24

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İğne ve Boncuk Oyası Sergisi açtı. Nurlu Erkan ve Cihangir Gürler'in koleksiyonlarından oluşan sergiyi gezen Meral Seçer, el emeği göz nuru iğne oyalarını inceledi. Sergide, kadın emeğinin ürünü ve Çamlıyayla'nın bir değeri olan iğne oyalarının motiflerindeki hikayeler paylaşıldı.



19. yüzyılda inşa edilen tarihi Gülnar Otelinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "İğne ve Boncuk Oyası Sergisi" düzenlendi. Nurlu Erken ve Cihangir Güler'in koleksiyonlarından oluşan sergiye, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yarımcısı Haydar Ali Ulusoy, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fatma Yanık katıldı.



Kadın emeğinin bir ürünü ve Çamlıyayla'nın bir değeri olan iğne oyalarını inceleyen Meral Seçer, Cihangir Güler'den iğne oyası motiflerinin hikayelerini dinledi.



Çeşitli anlamlar ifade eden iğne oyalarının yer aldığı sergide "Söğüt Yaprağı" ve "Karanfil Oya" hikayeleri dikkat çekti. Oyaların üzerinde yer alan açıklama yazılarında, Anadolu kadını için sessiz bir lisan olan oyaların adeta günümüzdeki mesajlaşma araçları gibi bir işleve sahip olduğu belirtilirken, beyaz oyaların saflığı, temizliği, masumiyeti, hoş görüyü ve sabrı ifade ettiği vurgulandı. Beyaz karanfil oyanın platonik aşkı, bağlılığı ve kutsal alemi çağrıştırdığı bilgileri de yer aldı.



Oyalar sadece kadının duyguları ve sözünü değil, toplumda iz bırakan olayları da içinde barındırıyor. Oya örnekleri arasında Serum Oyası, Türkan Şoray Küpesi, Japon Yelpazesi ve Ecevit Burnu adını taşıyan iğne oyaları yer aldı. Mavi renklerden oluşan Sumru Oya, Yürekli Oya, Kaya Başı, Yenidoğan Oyası ve Cennet Süpürgesinin nazardan koruduğuna inanılırken, sergide Düğme Oya adıyla yer alan pembe renkli motiflerin genç kızların nişanlı olduğunu belirtmesi dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İHA