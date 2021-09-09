Malatya Büyükşehir Belediyesi Futbol Turnuvası devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum Gazetecilerden Akif Çelik ve Salih Demir anısına organize edilen futbol ve voleybol turnuvası guruplarda oynanan maçlarla devam ediyor.