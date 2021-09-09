Malatya Büyükşehir Belediyesi Futbol Turnuvası devam ediyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum Gazetecilerden Akif Çelik ve Salih Demir anısına organize edilen futbol ve voleybol turnuvası guruplarda oynanan maçlarla devam ediyor.
Yeşiltepe Ampute Futbol sahasında birbirinden çekişmeli geçen maçlar sonrasında 6 Ağustos Cuma günü Baro-TCDD 5-1, Akif Çelik Vefa Takımı-Çevre Şehircilik 8-0, İl Sağlık-SGK 2-0, Diyanet-Yeşilyurt Belediyesi 5-1 mağlup etti.
4 gurupta toplam 24 takımın katıldığı Futbol Turnuvası, 7 Ağustos Cumartesi günü oynanan maçların skorları Valilik Göç İdaresi- İŞKUR 8-1, MEB-Defterdarlık 9-0, Basın-DDY 3-1 ve Adliye-Tarım İl Müdürlüğü 5-3 mağlup etti. Turnuva Pazartesi yapılacak olan maçlar ile devam edecek.
Kaynak: Bültenler