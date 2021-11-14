BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKMEK VE YEMEK FABRİKASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR

MALATYA (Habermetre) - GÜRKAN: MALATYA'YA MODERN İKİ FABRİKA KAZANDIRIYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Cemal Noğay ve Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikaları alanında incelemelerde bulundu.

Toplam 10 bin 723 metrekare inşaat alanına sahip projenin yerleşim alanı ise 3 bin 13 metrekare olacak şekilde planlanan ekmek ve yemek fabrikalarında el değmeden üretilecek ürünler, profesyonelce muhafaza edilebilecek ve transfer edilebilecek.

Uzun yıllar hizmet verecek iki tesisin Malatya'ya kazandırıldığını belirten Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, "Malatya'ya yakışır, modern bir Ekmek ve Yemek Fabrikası kazandırma noktasında inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yapılacak olan Ekmek Fabrikamız ihtiyaç halinde günlük 500 bin ekmek çıkarma kapasitesine sahip olacak. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde çalışmalarımızı önümüzdeki yıl tamamlamayı hedeflemekteyiz. İlgili firmamız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarımızın öncelikle hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem Yemek Fabrikamızda hem de Ekmek Fabrikamızda daha nitelikli ve kaliteli ekmek ve yemek sunmak noktasında önemli bir fiziki mekanı hizmete sunmuş olacağız" dedi.

Aynı bina içerisinde yapılacak olan fabrikalardan yemek fabrikası bünyesinde, sıcak ve soğuk depolar ile mutfaklar ve hazırlık odalarının yanı sıra bulaşık yıkama alanları, personel odaları, yemekhane ve diğer teknik birimler yer alacak.

Ekmek fabrikası bünyesinde ise, üretim holü, sterilizasyon alanı, un deposu, hamur hazırlama fermente odası, soğuk hava deposu, pasta çeşidi hazırlama, paketleme-sevkiyat, kazan-kasa yıkama üniteleri, laboratuvar ile teknik ve idari birimler yer alacak.

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