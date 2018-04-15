Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'ı Etkinliklerle Kutlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleneyecek.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 21-23 Nisan tarihlerinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kutlamalar kapsamında Cam Piramit'te satranç turnuvası düzenleyecek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kral Yolu'nda kurulacak sahnede de halk oyunları, konserler, gösteriler ve tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturacak.

Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekiplerin de yöresel danslarıyla bayram coşkusuna renk katacağı kutlamalar kapsamında, meslek tanıtım atölyeleri, şişme oyun parkları, Şeker Portakalı Animasyon ekibi, maskotlar, görsel şovlar, 3-D, 10-D sinema gösterimleri, Planetaryum ve Pony atlar da çocukların eğlencesine eşlik edecek.

Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olan Zıp Zıp Park da 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 10.00-20.00 saatlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

Salih Memecan imza günü

Ünlü karikatürist yazar Salih Memecan da etkinlikler kapsamında 22 Nisan'da Antalyalı çocuklarla buluşacak. Çocukların "Sizinkiler" serisi ile tanıdığı Memecan, saat 13.00'te Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde imza günü düzenleyecek.

Binlerce farklı oyuncağın yer aldığı Oyuncak Müzesi de 21-23 Nisan tarihlerinde çocuklara kapılarını ücretsiz açacak.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'a özel, çocuklara binlerce uçurtma hediye edecek. 14 ilçede düzenlenecek uçurtma şenliği ile binlerce uçurtma çocukların ellerinde gökyüzünü renklendirecek.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca devlet okullarına dağıtılacak olan ücretsiz davetiyeler ile çocuklar Aktur Lunapark'ta eğlenme fırsatı bulacak.