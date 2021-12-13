BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI II. BİRLEŞİMİ YAPILDI

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının II. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında, 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı II. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan imar ile ilgili maddelerin bir kısmı görüşülerek karara bağlanırken, diğer gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı III. birleşiminin ise 14 Aralık Salı günü saat 14. 00'de yapılmasına karar verildi.

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