Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depoluyor.



Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, günün son antrenmanında kondisyon ve güce dayalı idman yaptı.



Yeni transferler Terell Ondaan, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hakan Arslan, Selim Aydemir ve Murat Gürbüzerol'un da yer aldığı antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Takımın sportif direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.



Yeni transferlerin olabileceğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:



"Ortalıkta dolaşan bir sürü transfer haberleri var. Ama taraftarın bizim ağzımızdan çıkan sözlere itibar etmesini istiyoruz. Şu anda iyi bir çalışma yapıyoruz. İşimiz biraz zor çünkü yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz. Erzurum'un ilk lige çıktığı zamanları bilirim. O zamanlardaki arzuyu heyecanı şimdi yavaş yavaş görmeye başladım. Futbola aç, takımını üstlerde görmek isteyen ve bunu da hak eden bir şehrimiz var. Ayaklarımız yere basa basa dağa sağlam olmamız lazım. Taraftarlarımızın biraz daha sabırlı olması lazım."



Bütçelerini aşarak daha iyi futbolcular transfer etmek istediklerini ancak durumun bu kadar kolay olmadığını belirten Demir, "Önemli olan bu ligde kalıcı olabilmek." yorumunu yaptı.