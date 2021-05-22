Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nde devam eden kapasite artırma çalışmalarını inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nde devam eden kapasite artırma çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam maliyeti 40 milyon lira olacak projede devam eden çalışmalar tamamlandığında tesisin arıtma kapasitesi günlük 15 bin metreküpten 25 bin 500 metreküpe ulaşacak.

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğine uygun devam eden çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı.

Tesisi ziyaret eden Yüce, burada yaptığı konuşmada, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nde rehabilite çalışmalarını başlattıklarını, bugün gelinen noktada projenin yarısının tamamlandığını belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında ise mevcut sisteme ilave olarak günde 10 bin 500 metreküp fazla atık suyun arıtılıp doğaya temiz su olarak deşarj edebileceğini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Bu şehrin altını, üstünü, bugününü, geleceğini, doğasını ve insanını düşünerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehrimizin menfaatine olabilecek her çalışmayı hemen hizmet sıramıza alarak en kısa zamanda Sakarya'mıza kazandırıyoruz. Suyun yolculuğunu mevcut sistemimiz sayesinde yakından takip edebileceğiz. Böylelikle Akyazı ve Karapürçek ilçeleri ile Akyazı Küçücek ve Kuzuluk bölgelerinden tesise bağlanan kanalizasyon hatlarından dolayı artış gösteren debiyi kontrol altında tutacağız.

Çevreye önem veren ve doğaya saygı duyan anlayışımızdan ödün vermeden rehabilite edeceğimiz tesisimiz sayesinde azot ve fosfor giderimini daha kontrollü hale getireceğiz. Atıksuların doğaya karışmasını önleyerek atıksulardan elde ettiğimiz temiz suları bir damlası bile ziyan olmadan yeniden doğaya kazandıracağız. Bugün arıttığımız ve temiz bir hale getirdiğimiz her bir damla su yarınlarımıza kaynak olacaktır. Suya verdiğimiz değer örnek alınmalı." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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