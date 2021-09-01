Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Hayrat Vakfı'na ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hayrat İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilciliğini ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hayrat İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilciliğini ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beyazgül, beraberinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile derneğin Eyyübiye Toplum Merkezini ziyaret ederek faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Beyazgül, merkezde her şeyin düşünüldüğünü belirterek, katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Abdullah Toprak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü