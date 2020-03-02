Büyükşehir asfalt çalışmalarında hız kesmiyor

02.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:45

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kış aylarında hava durumunun elverişli olduğu zamanlarda yürüttüğü asfalt çalışmalarına hava koşullarının düzelmesiyle hız verdi.

Büyükşehir ekiplerinin Mehmet Kafadar Caddesi'nde gerçekleştirdiği asfalt serim çalışmalarının birinci etabını tamamladıktan sonra ikici etap çalışmaları için kolları sıvadı

YETKİLİLERDEN ÖNEMLİ DUYURU

Büyükşehir yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ikinci etap asfalt çalışmaları dolayısıyla 75.Yıl Bulvarı ile eski Hatay Devlet Hastanesi arasındaki güzergâhın 2 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da trafiğe kapatılarak asfalt çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Yetkililer ayrıca trafiğe kapatılacak yol için alternatif güzergahların trafik işaret ve levhaları ile belirtileceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler