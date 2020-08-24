Büyükşehir, Arapgir'de seviliyor Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir'de vatandaşlarla biraraya geldi. Esnafları ziyaret eden Başkan Gürkan, sorunları dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir İlçesinde halkla buluştu. İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte vatandaşları dinleyen Başkan Gürkan, esnafları gezdi. Sorunlarını anlatan vatandaşlar, yapılan hizmetler için de teşekkür ettiler. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinden memnun olduklarını anlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini belirttiler.

Başkan Gürkan, ihtiyaç duyulan bazı çalışmalarla ilgili de daire başkanlarına çeşitli talimatlar verdi.

Kaynak: Bültenler