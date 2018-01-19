Büyükorhan'da Başkanlar Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başkanlar muhtarlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hasan Taş, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, Belediye Çay Bahçesi'nde muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla kahvaltıda buluştu. Üzeyir Tüfekçi, "16 yıldır yapılan hizmetler ortada. Vatandaşlarımızın her zaman en yakınında olmalıyız. Onların meselelerini çözmek ve onlara en iyi hizmeti sunmak için halkla iç içe olmalıyız. Bu yüzden muhtarlarımız bizlere yol göstermekte ve birlikte istişare yapmakta. İlçede birlik ve beraberliğin sağlanması ve korunması için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Başkan Hasan Taş ise, "Büyükorhan Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz bütün projelerde muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda adımlar atmaya gayret ettik. Muhtarlarımız halkın sürekli nabzını tutuyor. Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın en iyi şartlarda yaşaması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA