"Büyükler de çok sevecek çocuklar da çok sevecek" Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vizyon projelerini bir bir ilçeye kazandırmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vizyon projelerini bir bir ilçeye kazandırmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye kazandırdığı yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Modern ve estetik bir kent için çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, ilçede iki yeni park yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin kalkınması için geliştirilen çalışmalar kapsamında yeşil alanların sayısını günden güne artıran Pursaklar Belediyesi tarafından, endemik bitkilerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapımına başlanan yeni park alanı ile yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara estetik ve modern bir dinlenme alanı sunacak olan bir diğer park alanında çalışmalarda sona gelindi.

"Pursaklar'a Değer Katacak Yeni Eserlerimizi Kısa Zamanda Hizmete Sunacağız"

Pursaklar'ın her noktasında durmaksızın çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Modern ve ferah yapısı ile Pursaklar halkına yeni bir nefes alanı sağlayacak olan ve birbirinden göz alıcı güzelliğiyle kendisine bakanları hayran bırakacak iki yeni Parkımızın inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yapılan çalışmalar ile ilçemizi estetik açıdan güzel bir görünüme kazandırmanın yanı sıra gelecek nesillere kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkilerimizi aktarmayı amaçlıyoruz. Pursaklar'a değer katacak yeni eserlerimizi çok yakın bir zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden hemşehrilerimize ve Pursaklar'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapımı devam eden çalışmalarla ilgili teknik ekipten ve çalışmaları yürüten belediye işçilerinden bilgiler alan Başkan Ertuğrul Çetin, çalışmaların biran önce bitirilmesi talimatı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA