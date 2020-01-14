Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret
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Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını kendisine yollayan ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

14.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:52
Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret

KOCAELİ (İHA) – Belediye Başkanı , elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını kendisine yollayan ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendi elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını yollayan Tiryaki İlkokulu öğrencilerini sınıfını ziyaret etti. Miniklerin bu ince düşüncesine karşılık kendilerini sınıflarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, miniklere kart postallar için teşekkür etti. Öğrencilerin meraklı sorularını cevaplayan Büyükgöz, "Sizler, bizim geleceğimiz ve yarınlarımızsınız. Sizlerin başarıları bizleri gururlandıracak. Sizlerden isteğim annenizi, babanızı, öğretmenlerinizi üzmemeniz ve derslerinize çalışmanız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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