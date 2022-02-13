Büyükelçiler, Dünya Radyo Günü'nü kendi dillerindeki mesajlarıyla kutladı

ANKARA (AA) - Aralarında Arjantin, Filipinler, Japonya, Macaristan, Portekiz ve Güney Afrika'nın olduğu 24 ülkenin Ankara büyükelçisi, Radyo İlef'e kendi dillerinde gönderdikleri mesajlarla 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Dünya Radyo Günü'nü farklı şekilde kutlamak isteyen Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, kentteki büyükelçiliklere, "kendi dillerinde kaydettikleri kutlama mesajlarını Radyo İlef'e göndermeleri" çağrısı yaptı.

Üniversitenin çağrısına Arjantin, Angola, Bangladeş, Bolivya, El Salvador, Ekvator, Endonezya, Filipinler, Filistin, Güney Afrika, Japonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova, Panama, Portekiz, Romanya, Karadağ, KKTC, Kırgızistan, Peru, Paraguay ve Özbekistan'ın Ankara büyükelçisi yanıt verdi.

Büyükelçilerin kendi dillerinde gönderdikleri kutlama mesajları, gün içerisinde Radyo İlef'te yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın kutlama mesajı da Radyo İlef stüdyolarında kaydedildi.

Ünüvar mesajında, Radyo İlef'in 120 ülkede 40 farklı dilden müzik parçasıyla dinlenebilen uluslararası bir radyo niteliğinde olduğunu belirterek, "Radyo İlef aracılığıyla 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutluyor, Ankara Üniversitesi Radyosu'nun bütün dinleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.