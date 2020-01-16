Büyükelçi Güldere'ye Ukrayna'da anlamlı ödül

16.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:31

Ukrayna'da her sene düzenlenen 'Yılın Kişisi Ödülleri' kapsamında Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere de ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna'da en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan 'Yılın Kişisi 2019 Ödülleri'nde (Ludina Roku), 'Ukrayna-Türkiye ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı' ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamada, "Sayın Büyükelçi'nin çabaları sayesinde Ukrayna-Türkiye ilişkileri gelişiyor, iki ülke arasında enerji, ulaşım, savunma sanayi, havacılık-uzay ve bilim-teknoloji gibi stratejik alanlarda iş birliği derinleşiyor. Ülkelerimiz arasında kültürel ve insani ilişkiler aktif olarak gelişiyor" ifadelerinde bulunuldu.

Kiev Büyükelçiliği görevine 2019 Ocak ayında başlayan Yağmur Güldere, 11 Şubat 2019 tarihinde eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya güven mektubunu sunmuştu.

Büyükelçi Güldere, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dönemde Ukrayna medyası aracılığıyla aktif şekilde ülke kamuoyunu bilgilendirmişti.

Ukrayna'da Türk şirketi Onur Grubu'nun da sponsorları arasında yer aldığı Yılın Kişisi 2019 Ödülleri töreni 21 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek.

Kaynak: DHA