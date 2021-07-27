Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 22'inci kez kapılarını Taksim Meydanı'nda açtı.

Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı

İSTANBUL - Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 22'inci kez kapılarını Taksim Meydanı'nda açtı.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 22'inci kez kapılarını açtı.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelengi sunumuyla başlayan festivale, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslararası Dans Festivali Federasyon 2. Başkanı Gürhan Ozanoğlu, Lübnan Başkonsolosu Mazen Kabbara, Gelsenkisrschen Kültür Danışmanı Dieter Wagner ve siyasi partiler katıldı. Çelenk sunumundan sonra tören, İBB Orkestralar Müdürlüğü Trio Müzik Dinletisi ile devam etti. Aralıksız olarak 22 yıldır devam eden, UNESCO'ya bağlı CIOFF'un (Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi) A Kategorisi'nde yer ilk ve tek festival olma özelliğini elinde bulunduran İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne bu yıl 65 ülkeden 367 sanat elçisinin katılıyor. Festival, Covid - 19 önlemleri kapsamında yapılacak. Uluslararası yarışmaların online olarak gerçekleştirileceği festival ağırlıklı olarak açık havada etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

"Bu festival Türkiye'ye lazım"

Dünya Festivaller Birliğinin A kategorisinde ilk ve tek festivali olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu festivalde bizim en büyük temamız sağlık. El sanatlarını, heykeltıraşları, Dünya fotoğraf sergisini ve kukla sanatıyla ilgili sergilerimizi sergileyeceğiz. Ülkemize gelen 65 ülkenin sanat elçilerine çok teşekkür ederim. Zor şartlarda bile biz oradayız. Sevgi birbirimize barış hepimize demek için tüm ekip olarak burada olmuş olmaları hepimiz için son derece sevindiricidir. Büyükçekmece Ulusal sanat Festival'ini, 200 tane ülke var ve tanımayan tek bir ülke yok. Basının yaptığı yayınların tamamı oraya akıtılıyor ve oradaki televizyonlardan da yayınlanıyor. Bu nedenle bu festivali çok önemsiyorum. 30 yıllık belediyecilik hayatımda çok değer verdiğim ve zor bir iş. Bu sene 65 ülkeyi bir araya getirdik. Bu festival Türkiye'ye lazım. Bunun gibi festivallerin her büyük şehirde ve her bölgede olması lazım. Dünya festivaller birliğinin kategorisinde tek bir festival var. Adı da İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat festivaldir. Ama ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Bizim 20-30 festival olmamız lazım. Çünkü biz orta Doğu ülkesiyiz. Orta Doğu Ülkelerinde kültür be sanat zengindir" ifadelerini kullandı.

22'inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 31 Temmuz Cumartesi gecesi yapılacak final etkinlikleriyle son bulacak.

SS-ZA-

Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal

Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Diego Arda Turan Metin Oktay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 16:46:08. #1.15#

title