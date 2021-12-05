Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif'in cenazesi adli tıptan alındı - Haberler
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Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif'in cenazesi adli tıptan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif'in cenazesi adli tıptan alındı

Büyükçekmece Gölü kenarındaki bir arazide cesedi bulunan 20 yaşındaki genç kızın cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

ORDU (İHA) - Büyükçekmece Gölü kenarındaki bir arazide cesedi bulunan 20 yaşındaki genç kızın cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesinin memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

20 yaşındaki Elif Toru'nun cesedi dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Gölü yakınlarında bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede cesedin 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğu tespit edilmişti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Toru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Yapılan otopsinin ardından Elif Toru'nun cenazesi bugün aile yakınlarına teslim edildi. Genç kızın cenazesinin memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif'in cenazesi adli tıptan alındı

Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif'in cenazesi adli tıptan alındı

Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif'in cenazesi adli tıptan alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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